В США автомобиль протаранил палатку с людьми

Автомобиль въехал в палатку, в результате чего 11 человек, включая младенца, получили серьезные травмы в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

© m24.ru

Инцидент произошел ночью по местному времени в субботу, 18 октября, в жилом районе города Блэйденсбург. Известно, что 9 из 11 пострадавших оказались несовершеннолетними.

Причем двое, включая младенца, находятся в критическом состоянии. Жизни остальных ничего не угрожает.

Ранее нетрезвый водитель сбил группу людей на электрических велосипедах в городе Ляочэн китайской провинции Шаньдун. Уточняется, что 37-летний мужчина находился за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП один человек погиб на месте, семеро скончались в больнице, состояние еще четырех пострадавших оценивалось медиками как стабильное.