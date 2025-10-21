Под Волгоградом столкнулись два грузовика, автобус и семь легковушек

Крупная авария произошла утром во вторник в Среднеахтубинском районе.

В 9.35 21 октября на 3-м км трассы Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба столкнулись 2 грузовика, автобус и 7 легковых автомобилей.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате ДТП пассажирка «Ниссана» попала в больницу, а пассажирке «Фольксвагена» оказали медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

На участке дороги движение затруднено.