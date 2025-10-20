Под Москвой легковой автомобиль протаранил заправку

В Кашире Московской области легковой автомобиль врезался в автозаправочную станцию (АЗС). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его информации, легковой автомобиль Omoda, за рулем которого была женщина, врезалась в стену заправки. Водитель китайского авто получил несовместимые с жизнью травмы.

Очевидцы рассказали, что находившаяся за рулем автомобиля женщина не справилась с управлением, из-за чего наехала на припаркованный грузовой Mercedes, а затем — врезалась в АЗС.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области мотобуксировщик насквозь пробил стену АЗС. На опубликованных в сети кадрах неуправляемая техника влетает в остекленную стену здания, пробив ее в метре от находящегося внутри кассира.