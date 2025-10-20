В Нижнем Новгороде легковушка врезалась в бетономешалку

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль врезался в бетономешалку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«По словам очевидцев, «Хонда» выехала на встречку и столкнулась с большегрузом. Водителя легковушки госпитализировали», — говорится в сообщении.

По информации канала, женщина, которая находилась в автомобиле в момент столкновения, получила травмы, несовместимые с жизнью. Нижегородец, который стал очевидцем ДТП, оценил последствия: «Просто все всмятку».

До этого сообщалось, что в Республике Карелия иномарка с людьми улетела на дерево. Авария произошла вечером на 5 км Пиньгубского шоссе: транспорт выехал в кювет и врезался в дерево. На месте работали четверо спасателей из Соломенного: они спустили машину и отключили аккумулятор. В результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска. На кадрах заметно, что машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбит бампер.

Ранее в США водитель влетел в толпу детей на празднике.