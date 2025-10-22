Водитель без прав устроил серьезную аварию на трассе в Удмуртии

Селты. Удмуртия. Трагический случай произошёл на автодороге «Ува – Селты» в Удмуртии, где водитель без прав устроил серьёзное ДТП при выполнении обгона. Об этом сообщает ГАИ республики.

© ИА «Сусанин»

Авария произошла во вторник, 21 октября, около 15:40 на 27 км автодороги «Ува – Селты» на территории Селтинского района. 19-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при обгоне, возвращаясь на свою полосу, не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в «Пежо» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Солярис» получил травмы и был госпитализирован.