Колонна автомобилей американской армии попала в ДТП в Польше

Колонна американской военной техники столкнулась с микроавтобусом в Польше. Об этом сообщает RMF24.

© Panstwowa Straz Pozarna

Авария произошла на трассе А2 по направлению к Варшаве. В результате ДТП пострадали три военных, а также водитель микроавтобуса. Кроме того, в районе происшествия затруднено движение транспорта.

На фотографиях с места аварии видно, что в колонне было несколько автомобилей Hummer с прицепами. Сколько всего машин состояло в колонне пока не уточняется.

Ранее военный УАЗ сгорел в результате ДТП на трассе «Сортавала».