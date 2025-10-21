Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Иркутской области

Два водителя и пассажир пострадали при столкновении минивэна с машиной скорой помощи в Саянске Иркутской области.

© Российская Газета

Инцидент произошел вечером 20 октября на пересечении улиц Советская и Ленина, сообщили в региональном главке МВД.

Около 19 часов женщина за рулем Mitsubishi Dion не пропустила медицинский автомобиль, ехавший с включенными спецсигналами, и машины столкнулись, после чего иномарку отбросило на металлическое ограждение.

"Госпитализированы водитель и пассажир минивэна. Водителю скорой помощи оказана разовая врачебная помощь", - уточнили в полиции.

Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.