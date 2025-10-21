Авария с участием двух грузовиков произошла на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье

Два грузовика попали в ДТП на 54-м километре автодороги М-5 «Урал». Одного водителя доставили в больницу. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— По предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Ман», двигаясь в сторону города Москвы, совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую автомашину «Скания» с прицепом, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На место прибыли сотрудники ДПС. Они установят все обстоятельства произошедшей аварии. В результате ДТП пострадал один человек: водителя грузовика «Ман» доставили в медучреждение.

До этого массовая авария произошла в подмосковном Серпухове. Там на 99-м километре М-2 «Крым» столкнулись шесть машин, в том числе два грузовика. Предварительно, одна из фур влетела в попутно ехавшие автомобили. Эта авария унесла жизни двух человек.