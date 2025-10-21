В Карелии автомобиль сбил коляску с ребенком

В городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске на «зебре» сбили пешехода с детской коляской. Это произошло вчера вечером на пешеходном переходе на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской. На записи видно, что человек в темной одежде со светлой детской коляской спешит перейти проезжую часть по «зебре», когда в него врезается белый легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения коляска, в которой находился ребенок, отлетела на проезжую часть, после чего на помощь подбежали прохожие, а водитель отъехал назад. По информации канала, через несколько минут после ДТП на место приехала скорая, при этом о состоянии ребенка не сообщается.

