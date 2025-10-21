Несколько автомобилей врезались на Новорижском шоссе в Москве

Авария с участием нескольких машин произошла на Новорижском шоссе в столице. В районе ДТП образовалась пробка. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— На Новорижском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты, чтобы объехать пробку. Обстоятельства этой аварии выяснят сотрудники экстренных служб. На момент публикации материала информации о пострадавших не поступало.

Ранее ДТП произошло на Ленинском проспекте. В районе дома 109 столкнулись два автомобиля. В результате аварии образовалась пробка протяженностью два километра.

До этого в Щербинке в один день произошли сразу две массовые аварии. В общей сложности столкнулись 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. К авариям привело обледенение дорожного покрытия.