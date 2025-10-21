В Забайкалье грузовик столкнулся с поездом

Сегодня на железнодорожном переезде станции Куанда произошло столкновение грузового автомобиля с движущимся грузовым поездом. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

© Zab.ru

По предварительным данным, водитель грузовика получил травмы и будет направлен в медучреждение для оказания помощи. В аварии локомотивная бригада не пострадала, и сбоя в движении поездов не случилось. Переезд регулируется, но на нем отсутствовал дежурный сотрудник.

Байкальская транспортная прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств и соблюдения норм безопасности на железнодорожном транспорте. Водителей призывают соблюдать осторожность и правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

