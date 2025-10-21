В Петербурге дорожные рабочие пострадали при ДТП

Трое дорожных рабочих, как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пострадали при ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Столкнулись "Камаз", "Ман" и "ГАЗ".

В Курортном районе на ЗСД (движение от Скандинавии в Петербург) водитель 1990 г. р., управляя автомобилем "Камаз", совершил наезд на стоящий в правом ряду "Ман" - автомобиль заграждения ЗСД при проведении ремонта.

От столкновения «Ман» наехал на стоявший впереди "ГАЗ", в кузове которого и находились дорожные рабочие.

В результате ДТП пострадали, как уточняется, три пассажира "ГАЗа" - двое мужчин 1979 г.р. и один 2003 г.р. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.