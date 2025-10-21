В Белоруссии из-за ДТП разрушен памятник архитектуры

Водитель в Белоруссии совершил наезд на католическую часовню, в результате памятник архитектуры был разрушен. Об этом сообщило издание "Светлы шлях".

По его данным, автомобиль двигался из деревни Расло в направлении Жодишек. Водитель неправильно выбрал скорость и совершил наезд на католическую придорожную каплицу XIX - первой половины XX веков.

ГАИ проводит проверку по факту происшествия. Специалистами отдела культуры был составлен акт о повреждении исторического объекта, все материалы отправлены в Сморгонский РОВД для проведения разбирательств и выяснения всех обстоятельств инцидента.