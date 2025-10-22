Скорая с беременной женщиной слетела с трассы в Новосибирской области

В Новосибирской области слетел с трассы и перевернулся автомобиль скорой помощи, в котором везли беременную женщину. Три человека пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого, инцидент произошел в Краснозерском районе. Кто именно из ехавших в машине пострадал в ДТП, не уточняется.

Пострадавших доставили в больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние третьего оценивается как тяжелое.

Ехавшая в скорой женщина родила, ребенок жив, уточнил глава минздрава.