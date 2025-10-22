Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Югре

В Югре произошло ДТП с пассажирским автобусом, предварительной причиной которого называют потерю водителем управления. Как сообщает местная Госавтоинспекция в среду, 22 октября, транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Авария произошла утром на дороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе. В салоне автобуса находились 16 человек.

Сообщается, что в результате происшествия двое пассажиров погибли на месте, а девять получили травмы. Для оказания первой помощи пострадавшим привлекли девять бригад скорой медицинской помощи.

Пострадавших доставили в больницу, среди них детей нет. На месте продолжают работать правоохранители, проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал Госавтоинспекции.

Ранее в США восемь членов одной семьи стали жертвами смертельного ДТП на шоссе в Джорджии. Авария произошла на дороге в округе Джексон, когда микроавтобус с семьей столкнулся с грузовиком с трейлером.