В Нижегородской области водитель сбил девочку, после чего дал ей денег и уехал

В Нижегородской области водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

© Газета.Ru

«Машина сбила девочку на зебре в Автозаводском районе. Водитель довез раненного ребенка до подъезда, дал денег и скрылся», — говорится в сообщении.

По словам матери пострадавшего ребенка, в результате ДТП школьница получила перелом челюсти и сотрясение мозга, медики наложили ей десять швов на подбородок. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и очевидцы ищут нарушителя.

До этого сообщалось, что в Красном селе байкер на скорости врезался в автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автомобиль, от удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, при этом его транспорт отлетает в сторону. По словам очевидца, в результате аварии у мотоциклиста оторвало ступню, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее в Сибири скорая с беременной женщиной в салоне разбилась в жестком ДТП.