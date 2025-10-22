Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл

Четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл. Об этом сообщила прокуратура республики.

Авария произошла в среду около 5:50 по московскому времени на 65-м километре трассы "Йошкар-Ола - Уржум".

По предварительным данным, водитель автобуса, принадлежащего коммерческой организации, не справился с управлением при повороте на второстепенную дорогу. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Четыре пассажира, которые были работниками одной организации, получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Куженерского района взяла под контроль расследование происшествия. Ведомство проверит, соблюдались ли требования законодательства в сфере охраны труда.