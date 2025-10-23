В хуторе Калинине в ДТП пострадали два подростка на мотоцикле

Ростовская область, 23 октября 2025, DON24.RU. В хуторе Калинине днем 22 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области, подростки госпитализированы.

Авария произошла в 14:37 на улице Школьной, рядом с домом № 36. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Hyundai Accent при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 16-летний подросток.

«В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир, 2010 года рождения были доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По факту ДТП автоинспекторы в присутствии законного представителя составили протокол на несовершеннолетнего водителя за управление мотоциклом без прав. Также возбуждено административное дело о передаче руля лицу, не имеющему водительского удостоверения.

