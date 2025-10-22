Массовое ДТП парализовало движение на Домодедовском шоссе

В Московской области на Домодедовском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Сразу несколько машин, в том числе два большегруза, столкнулись на дороге», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько разбитых автомобилей, в том числе большегрузы. На фотографии также заметно, что в результате произошедшего движение автомобилей затруднено.

По информации канала «На МКАДе ДТП Москва», у самосвала отказали тормоза.

