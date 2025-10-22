Машина скорой помощи загорелась по пути в морг

В Краснокаменске машина скорой помощи с телом человека внутри загорелась по пути в морг. Об этом в среду, 22 октября, сообщили региональные СМИ.

Сообщается, что по ходу движения из-под днища автомобиля пошел дым и начался пожар.

Сотрудники скорой помощи остановили автомобиль, вынесли из него тело человека и попытались сами потушить пожар с помощью огнетушителей. По итогу машина полностью сгорела, а огонь удалось ликвидировать прибывшим сотрудникам МЧС.

— Сотрудниками устанавливаются причины и обстоятельства. Предварительно пострадавших там нет, — сообщили представители местного ГАИ в беседе с «Чита.ру».

В начале октября автомобиль загорелся на 107-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. По словам правоохранителей, движение в районе ДТП было затруднено на один километр. Городские оперативные службы прибыли на место случившегося.

Ранее на Кронштадтском бульваре в Москве столкнулись трактор, карета скорой помощи и легковой автомобиль. После произошедшего прибывшие на место аварии врачи осмотрели пациентку и двух фельдшеров, которые находились в скорой.