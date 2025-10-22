Автобус столкнулся с «газелью» на юге Москвы

На Поречной улице в столичном районе Марьино произошло ДТП с участием двух автомобилей — автобус врезался в «газель». В результате аварии пострадали три человека. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

— Автобус № 957 и «газель» службы доставки столкнулись на Поречной улице в Марьино. По предварительным данным, травмы получили три человека, — говорится в публикации.

Пострадавшие отказались от госпитализации. На месте находятся представители оперативных служб города. Специалисты установят все обстоятельства аварии.

Ранее автобус врезался в «газель» на Ижорской улице. Предварительно, пассажиры маршрутного транспортного средства получили телесные повреждения. До этого другой автобус попал в аварию на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе. Автомобиль врезался в карету скорой помощи. В результате столкновения машина перевернулась на бок. В этой аварии пострадали три человека.