В Москве автомобиль опрокинулся в жестком ДТП

В Москве Mercedes влетел в бок белого автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

© Газета.Ru

«Спорткар Mercedes-Benz AMG GT столкнулся с автомобилем каршеринга на улице Лавриненко в Некрасовке. В результате ДТП пострадал один человек, прокатный автомобиль опрокинулся на крышу. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости врезается в бок белого автомобиля, который от удара отлетает в сторону и переворачивается на крышу. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что на юге Красноярского края рейсовый автобус ПАЗ вылетел в кювет, в результате чего пострадали восемь человек, включая двоих детей. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Шушенское — Каптырево. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги.

Ранее появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками на Домодедовском шоссе.