Грузовик сбил женщину на трассе в Нижегородской области

Пешехода насмерть сбили в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД России.

Происшествие случилось 22 октября около 17:50 на 337-ом километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород. 40-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом совершил наезд на пешехода — 59-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате пострадавшая получила травмы и скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

