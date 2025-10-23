Грузовик сбил женщину на трассе в Нижегородской области

Грузовик насмерть сбил женщину на трассе в Нижегородской области
Пешехода насмерть сбили в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД России.
Происшествие случилось 22 октября около 17:50 на 337-ом километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород. 40-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом совершил наезд на пешехода — 59-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В результате пострадавшая получила травмы и скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.
