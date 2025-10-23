BMW спровоцировал тройное ДТП с переворотом в Новосибирске

Авария произошла с участием седана LADA Granta, универсала Toyota Corolla Fielder и седана BMW. По предварительным данным, LADA Granta в результате столкновения перевернулась на крышу. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области. Авария оформлена как ДТП с материальным ущербом.

Согласно сообщениям очевидцев, опубликованным в канале АСТ-54 Black, водитель BMW демонстрировал агрессивное вождение, совершая опасные маневры и подрезая другие автомобили начиная с площади Труда. Эти действия, предположительно, и привели к столкновению.

«На BMW играл в шашки, меня подрезал, а следующую зацепил!», - пишет в комментариях один из очевидцев.

Аварии с участием водителей, практикующих агрессивный стиль вождения, к сожалению, не редкость на дорогах Новосибирска. Так, в ночь на 14 октября 19-летний парень на отцовском BMW X5 устроил погоню с ДПС по улицам города.