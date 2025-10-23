В Удмуртии подросток на питбайке без прав попал в ДТП, выполняя трюк

Авария с участием питбайка и легкового автомобиля, произошедшая в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии, попала на видео. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

© ИА «Сусанин»

Напомним, инцидент произошел 21 октября. 16-летний подросток, управлявший питбайком, столкнулся с автомобилем.

По предварительной информации ведомства, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения с обеих сторон. 27-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся навстречу питбайку.

В результате столкновения на большой скорости несовершеннолетний водитель был выброшен из седла и отброшен на несколько метров. Его доставили в больницу с полученными травмами.

При этом инспекторы установили, что подросток управлял питбайком с целым рядом нарушений. У юноши не было водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, в момент ДТП он ехал на одном колесе, выполняя так называемый «вилли» — опасный трюк.

В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы. Его питбайк был помещен на специализированную стоянку. Обстоятельства происшествия уточняются.