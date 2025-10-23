Жесткое ДТП произошло в центре Читы

Ночью 23 октября в Чите на улице Новобульварная произошло столкновение трёх транспортных средств: «Toyota», «Honda Freed», «Mazda CX-7». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

Водитель «Mazda CX-7» оставил место дтп.

В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель «Honda» доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

