В Лос-Анджелесе угонщик фургона в прямом эфире попал под колеса авто

В Лос-Анджелесе угонщик фургона выпрыгнул из транспорта на ходу и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Угонщик в прямом эфире выпрыгнул на ходу из фургона — прямо под колеса встречки в Лос-Анджелесе. От удара беднягу отбросило в центр оживленного шоссе 110, где его ударили еще несколько машин», — говорится в сообщении.

По информации канала, правоохранители пытались оказать мужчине первую медицинскую помощь, но его травмы оказались несовместимыми в с жизнью.

