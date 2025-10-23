В Ростовской области водитель «Газели» сбил пешехода

Вчера вечером на 31км + 30 м а/д «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Газель 3302», по предварительным данным, двигался в направлении г. Ростова-на-Дону и допустил наезд на неустановленного пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неположенном месте, в непосредственной близости от пешеходного перехода. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

© Rostof.ru

– Пешеход скончался на месте, – говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.