В Твери автомобиль сбил людей на остановке

В Твери легковой автомобиль сбил людей, стоявших на автобусной остановке. Пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 27-летний водитель обгонял другое транспортное средство. Во время маневра он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Прокуратура Пролетарского района Твери взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.

Тем временем опубликована запись с видеорегистратора, где видно, как машину виновника ДТП заносит, и она боком врезается в остановку.