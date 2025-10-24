В Твери автомобиль сбил людей на остановке, момент ДТП сняли на видео
В Твери легковой автомобиль сбил людей, стоявших на автобусной остановке. Пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что 27-летний водитель обгонял другое транспортное средство. Во время маневра он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Прокуратура Пролетарского района Твери взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.
Тем временем опубликована запись с видеорегистратора, где видно, как машину виновника ДТП заносит, и она боком врезается в остановку.