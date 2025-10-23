Автомобиль сбил четверых человек на остановке в Твери

В Твери автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в региональных экстренных службах.

© Вечерняя Москва

По предварительной информации, за рулем Opel находился 27-летний мужчина, который превысил скорость в Пролетарском районе, после чего потерял управление и наехал на остановку. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Прокуратура Пролетарского района взяла расследование происшествия под контроль и контролирует ход проверки, передает Telegram-канал ведомства.

