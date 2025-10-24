В Индии 20 человек оказались заблокированы во вспыхнувшем автобусе

В Индии люди сгорели заживо в автобусе после ДТП. Об этом сообщает Hindustan Times.

«Частный автобус, перевозивший 41 пассажира, загорелся после столкновения со скутером, в результате чего вспыхнул топливный бак автобуса. Несколько пассажиров сгорели заживо, когда автомобиль мгновенно охватило пламя», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, утром на место пожара прибыла группа криминалистов, эксперты осмотрели сгоревший транспорт и собрали улики, чтобы установить точную причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Также сообщается, что главный министр Карнатаки Сиддарамайя выразил соболезнования, отметив, что в результате произошедшего 20 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

