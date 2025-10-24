В Оренбурге водитель иномарки сбил пенсионера на велосипеде

Пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел 23 октября около 17:20 на улице Пролетарской, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 72-летний мужчина ехал на велосипеде, когда его задел автомобиль «Джилли», за рулем которого находился 34-летний водитель.

В результате ДТП пенсионер был госпитализирован с травмой. Полиция ведет расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.

В этот же день на переулке Тупом под колесами авто пострадала 23-летняя девушка. 54-летний водитель «Лада Гранта», двигаясь задним ходом во дворе дома, наехал на пешехода.