В Тверской области Volkswagen Amarok на высокой скорости врезался в стену

Тверская Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Осташкове, в котором погибли два человека.

В полиции сообщили, что 23 октября около 23:25 на Ленинском проспекте Осташкова 44-летний водитель Volkswagen Amarok, находившийся в состоянии опьянения, на высокой скорости врезался в стену трансформаторной будки.

В результате аварии водитель получил травмы, а его пассажиры - 47-летний мужчина и 24-летняя женщина - скончались на месте.

Госавтоинспекция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки взяла под контроль прокуратура.