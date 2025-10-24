Жесткое ДТП парализовало движение в Подмосковье

В Московской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на мосту имени Подольских курсантов под Серпуховом. На кадрах — последствия аварии. На них видно, как от сильного удара «Киа» отлетела в сторону и перекрыла часть дороги», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На записи заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По словам очевидцев, в результате ДТП перекрыли движение в сторону области. По предварительной информации, водители легковых машин получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и медики.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги горит белый автомобиль, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.