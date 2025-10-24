В Калифорнии нетрезвый водитель устроил массовое ДТП

Грузовик с прицепом, управляемый нелегальным иммигрантом, врезался по меньшей мере в восемь автомобилей на калифорнийской автостраде в среду, в результате чего погибли три человека.

На кадрах с видеорегистратора, которые показал региональный телеканал ABC7, видно, как 21-летний выходец из Индии Джашанприт Сингх врезается в несколько автомобилей, находясь за рулем красного грузовика, на шоссе 10 в западном направлении. Красный грузовик протаранил несколько автомобилей, разбив их на куски, после чего врезался в заднюю часть белого грузовика. Автомобиль Сингха разгорелся, свернул вправо и остановился после столкновения с другим полуприцепом на обочине дороги.

Три человека погибли в аварии, еще четверо получили ранения и были госпитализированы с легкими и тяжелыми травмами, сообщает The New York Post. Сингх - нелегальный иммигрант из Индии, который въехал в Америку в 2022 году через южную границу и был освобожден из временного центра содержания при администрации президента Джо Байдена, уточнило министерство внутренней безопасности (DHS) США. Он был арестован прокуратурой округа Сан-Бернардино по обвинению в непредумышленном убийстве в состоянии алкогольного опьянения и вождении в нетрезвом виде.