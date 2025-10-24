В Черкесске в лобовом столкновении двух автомобилей пострадало пять человек

В столице Карачаево-Черкесии произошло ДТП с пятью пострадавшими

В Черкесске зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин, в результате которого пять человек получили травмы, им понадобилась госпитализация, информирует пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике в четверг.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110, выполняя левый поворот, нарушил правило и не предоставил преимущество двигавшейся навстречу машине Lada Priora. Это привело к столкновению транспортных средств, указывается в официальном сообщении.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в результате аварии в больницу были доставлены пятеро пассажиров ВАЗ-2110, среди которых четверо – подростки.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все детали, спровоцировавшие данное дорожное происшествие.

