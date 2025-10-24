В Самарской области на трассе столкнулись две легковушки

Как сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, в пятницу в 10:44 в Волжском районе в селе Ровно-Владимировка на 44-м километре трассы Самара – Уральск столкнулись две легковушки – Renault Megane и Audi.

© СОВА

Известно, что в результате аварии пострадали несколько человек.

На месте работали специалисты ПСЧ № 128 ПСО № 46.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Самаре иномарка сбила 7-летнего мальчика

А 21 октября в 63-м регионе легковушки сбили двух пешеходов. Обеих женщин доставили в больницу.