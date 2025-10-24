В Воронеже автобус сбил трех пешеходов

Водитель автобуса ПАЗ сбил на пешеходном переходе троих человек, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.

"Сегодня, примерно в 15:45, в областном центре у дома №121 на Ленинском проспекте, по предварительным данным, 33-летний водитель автобуса "ПАЗ Вектор некст", следуя по маршруту №16, допустил наезд на двух женщин и мужчину, переходивших проезжую часть дороги по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пешеходов получили телесные повреждения, они доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.