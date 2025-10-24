Подростка в Воронеже убило дорожным знаком
В Воронеже 14-летнего мальчика в пятницу, 24 октября, убило дорожным знаком. Знак рухнул после того, как в него влетела «Нива».
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на пересечении улиц Ленинградская и Серова. По предварительной информации, автомобиль марки Renault при повороте налево не уступил «Ниве». В результате ДТП машину отбросило на тротуар.
«Нива» влетела в знак пешеходного перехода, от чего он рухнул прямо на подростка, который ожидал зеленого сигнала светофора. Школьник погиб на месте.
«Вести Воронеж» передает, что водители от комментариев отказались.
Ранее водитель грузовика сбил насмерть 11-летнего мальчика на Михалковской улице в столице. Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в него влетела машина. Ребенок скончался до прибытия медиков. Водителя грузовика задержали. Впоследствии уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.
В сентябре этого года автомобиль влетел в толпу на тротуаре в Ленобласти. Под колеса попали женщина с маленьким ребенком и подросток. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.