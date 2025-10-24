Подростка в Воронеже убило дорожным знаком

В Воронеже 14-летнего мальчика в пятницу, 24 октября, убило дорожным знаком. Знак рухнул после того, как в него влетела «‎Нива».

© Вечерняя Москва

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на пересечении улиц Ленинградская и Серова. По предварительной информации, автомобиль марки Renault при повороте налево не уступил «‎Ниве». В результате ДТП машину отбросило на тротуар.

«‎Нива» влетела в знак пешеходного перехода, от чего он рухнул прямо на подростка, который ожидал зеленого сигнала светофора. Школьник погиб на месте.

«‎Вести Воронеж» передает, что водители от комментариев отказались.

Ранее водитель грузовика сбил насмерть 11-летнего мальчика на Михалковской улице в столице. Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в него влетела машина. Ребенок скончался до прибытия медиков. Водителя грузовика задержали. Впоследствии уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.

В сентябре этого года автомобиль влетел в толпу на тротуаре в Ленобласти. Под колеса попали женщина с маленьким ребенком и подросток. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.