В Пензенской области в ДТП на трассе погибли два человека

Мужчина и младенец погибли в результате аварии на федеральной трассе М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области. Еще два человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло около 04:45 на 595-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал". Водитель автомобиля Haval, женщина 1991 года рождения, наехала на световую опору, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

"В результате происшествия два пассажира автомобиля - мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.

Водитель и еще один пассажир - мальчик 2019 года рождения - получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи их отпустили.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.