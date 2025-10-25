В ДТП под Стерлитамаком погиб подросток

Под Стерлитамаком семнадцатилетний подросток, управлявший автомобилем без водительского удостоверения, погиб при столкновении с внедорожником. Еще два человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

ДТП произошло около 07:00 на Раевском тракте при въезде в город.

"17-летний подросток без водительского удостоверения, управляя ВАЗ-2107, двигаясь по Раевскому тракту, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот", - говорится в сообщении.

В результате аварии 17-летний водитель ВАЗ-2107 погиб на месте. Его 16-летний пассажир с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю внедорожника.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.