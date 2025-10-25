В Крыму двое взрослых и ребенок погибли в аварии на трассе "Таврида"

В ночной аварии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли три человека включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, вечером 24 октября водитель грузовика "DONGFENG KC", сдавая задним ходом, совершил столкновение с легковым автомобилем "LADA", в котором находились три человека. В результате аварии на месте погибли пассажиры легкового автомобиля: 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын. Водитель "LADA" доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры Крыма, легковой автомобиль использовался в качестве такси.

По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.