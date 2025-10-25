КАМАЗ раздавил велосипедиста в российском городе

Жуткая авария произошла этим утром в Екатеринбурге. Мужчина погиб под колесами большегруза, передает Telegram-канал Ural Mash.

Трагедия случилась на оживленной трассе. Мужчина на электровелосипеде проскочил на красный свет, пытаясь обогнать бетономешалку.

Водитель КамАЗа не заметил байкера. В результате тот оказался под колесами грузового транспорта.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники экстренных служб. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются представители Госавтоинспекции.