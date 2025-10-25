В Екатеринбурге бетономешалка переехала человека на проезжей части.

Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Предварительно, мужчина на электровелосипеде проехал на красный и попытался обогнать «КамАЗ», но тот его не заметил», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте ДТП работают спасатели.

До этого сообщалось, что в Москве мотоциклист на скорости врезался в пешехода, нарушающего ПДД. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина переходит в дорогу в месте, не предназначенном для пешеходов. В этот момент его сбивает проезжающий мотоциклист. От удара человек отлетает на несколько метров. Далее на записи, сделанной водителем, видны последствия аварии. На месте ДТП работали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.