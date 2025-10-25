Мужчина сбил двух людей и скрылся с места происшествия

В Краснодаре Водитель Porsche совершил наезд на двух людей, после чего протаранил здание отеля. Пострадавшие получил серьезные телесные повреждения, передает Telegram-канал Kub Mash.

Сразу после ДТП виновник вышел из машины и осмотрел место происшествие. Затем мужчина скрылся на своих двоих, оставив автомобиль на месте происшествия.

Травмированных людей доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Владельца престижной иномарки разыскивает полиция.