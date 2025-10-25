В Челябинской области в ДТП погибли три человека

Женщина и двое малолетних детей погибли в ДТП в Красноармейском районе Челябинской области.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 11:30 (09:30 мск) на 2-м километре дороги "Обход с. Миасское". "В ДТП погиб водитель Mitsubishi Lancer и два несовершеннолетних пассажира 2019 и 2023 годов рождения, которые находились в иномарке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина 1974 года рождения на автомобиле Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству, ехавшему по главной дороге. В результате произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением женщины 1994 года рождения. От удара Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.