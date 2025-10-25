Не менее 35 человек пострадали в результате крупного ДТП в Таиланде

В тайской провинции Канчанабури произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пикапа, перевозившего нелегальных мигрантов. По данным полиции, погибли как минимум четыре человека, еще не менее 31 получили ранения, многие из них - в тяжелом состоянии.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла утром 25 октября в округе Сай Йок. Пикап Nissan с кузовом-контейнером потерял управление на повороте после того, как у него оторвало заднее левое колесо. Машина вылетела с трассы и опрокинулась в лесополосу.

В кузове автомобиля находились более трех десятков мигрантов без документов - предположительно граждане Мьянмы, которые пытались попасть вглубь Таиланда. Водитель сбежал с места происшествия и объявлен в розыск.

Полиция проводит расследование, уточняя личности погибших и раненых, а также маршруты перевозки мигрантов. Власти не исключают, что число жертв может возрасти, так как часть пострадавших находится в критическом состоянии.