Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет

Экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет в Полесском районе под Калининградом, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

© nsn.fm

Уточняется, что водитель не справился с управлением на трассе. Специалисты МЧС РФ эвакуировали людей через переднюю дверь автобуса. На месте работали 15 человек личного состава и три спецавтомобиля МЧС.

Туроператор отправил на место происшествия второй автобус, чтобы все пассажиры благополучно доехали до места назначения.