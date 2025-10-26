Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Приамурье

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора в Белогорском округе Амурской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла утром на 20-м км трассы «Подъезд к городу Благовещенск».

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Днём ранее авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Белореченском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли три человека.