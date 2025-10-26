ДТП с автобусом и грузовиком произошло в Амурской области

В Амурской области столкнулись автобус и грузовик-рефрижератор. По предварительным данным, пострадали 4 человека, сообщает госавтоинспекция региона.

ДТП произошло сегодня утром в Белогорском округе.

«На 20 км автодороги "Подъезд к г.Благовещенск" произошло столкновение автобуса Yutong и грузового автомобиля-рифрежиратора. Предварительно в автоаварии четыре человека получили травмы», — сообщили инспекторы.

Установлено «лицо, возможно причастное к автодорожному происшествию». Это местный житель 1987 года рождения.

Региональный СКР возбудил уголовное дело.

«Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд на полосу встречного движения водителем автобуса. Водители транспортных средств и двое пассажиров автобуса госпитализированы в медицинское учреждение», — сказано в сообщении следователей.

Канал Amur Mash пишет, что в автобусе было 26 пассажиров, и его повело из-за очень скользкой трассы (в Амурской области сегодня начались крупные снегопады).

«Очевидцы говорят, что после страшного удара водитель грузовика был серо-синего цвета, его увезли в конвульсиях. Шофёра автобуса зажало искорёженным металлом, он кричал от боли. У одной женщины лопнула артерия на ноге, минимум два человека разбили головы — бабушка и дедушка», — пишет канал.

Отмечается, что в салоне было около 26 человек, дети, пенсионеры, а также беременная. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.